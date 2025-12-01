Seleção da Fametro encerrando prazo para vagas de professor em Tefé; confira áreas de atuação

O Centro Universitário Fametro anunciou abriu processo seletivo para contratação de docentes que irão atuar no primeiro semestre de 2026 na unidade de Tefé, no interior do Amazonas. As vagas são destinadas para profissionais com formação mínima de Especialização, experiência acadêmica e disponibilidade para ministrar aulas no período noturno.

As oportunidades contemplam quatro cursos: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Biomedicina, Educação Física e Estética e Cosmética. Os selecionados serão responsáveis por ministrar atividades didáticas, preparar aulas teóricas e práticas, planejar conteúdos, além de desenvolver ações de extensão e participar da divulgação de produção acadêmica.

Os interessados em lecionar na Fametro devem enviar o currículo para: [email protected], informando a área pretendida no campo Assunto do e-mail.

