Servidor público é preso por importunação sexual durante evento em Beruri

Um servidor público municipal de 35 anos foi preso por importunação sexual na manhã deste domingo (30/11), em Beruri (AM). A prisão preventiva foi cumprida pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 80ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), após denúncia apresentada pela vítima.

O crime aconteceu na última sexta-feira (28/11), durante a inauguração da nova sede do Ministério Público do Amazonas (MPAM), no Centro do município. O evento contava com a presença de autoridades e equipes de segurança, mas isso não impediu o suspeito de agir.

Segundo o delegado Jailton Santos, o homem se aproximou da vítima por trás, esfregou sua genitália nela, tocou suas costas e ainda fez comentários de teor sexual. Abalada, a mulher deixou a cerimônia e procurou imediatamente a delegacia para registrar a ocorrência.

Diante do relato e das evidências apresentadas, a autoridade policial solicitou à Justiça a prisão preventiva do servidor. O pedido foi autorizado no sábado (29/11) e cumprido no dia seguinte.

O suspeito permanecerá detido e responderá pelo crime de importunação sexual, ficando à disposição do Poder Judiciário.