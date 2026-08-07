Tambaqui em perigo: peixe que reina nas mesas do Amazonas pode ser extinto

O tambaqui, presença praticamente garantida nas feiras, mercados e mesas do Amazonas, passou a enfrentar um cenário que pode mudar a relação dos amazonenses com um dos peixes mais tradicionais da região.

A espécie foi incluída na lista oficial da fauna aquática ameaçada de extinção pelo Ministério do Meio Ambiente, na categoria “Vulnerável”.

Na prática, a classificação coloca o tambaqui no centro de uma discussão que vai muito além da preservação ambiental: envolve alimentação, economia, pesca artesanal e a sobrevivência de comunidades que vivem às margens dos rios.

O que levou o tambaqui a entrar em alerta?

Estudos utilizados na avaliação apontaram uma redução de aproximadamente 43% na população do tambaqui ao longo de três gerações.

Entre os fatores associados ao declínio está a pressão da pesca sobre os estoques naturais. A falta de dados mais completos sobre a produção da espécie em criatórios também aparece como um dos pontos que dificultam uma fotografia precisa da população de tambaquis existente atualmente.

É justamente nesse ponto que parte do setor produtivo questiona os critérios utilizados para a classificação.

Fonte: AM POST.