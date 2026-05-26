Tefé avança com obras de infraestrutura e reforça papel estratégico no Médio Solimões

O município de Tefé recebeu nesta segunda-feira (25) a visita do deputado estadual Comandante Dan, que cumpriu agenda de fiscalização de obras, acompanhamento de investimentos e diálogo com lideranças locais. A visita reforçou a importância estratégica de Tefé para o desenvolvimento do interior do Amazonas e destacou o avanço de projetos voltados à melhoria da qualidade de vida da população.

Entre os compromissos realizados no município esteve a visita técnica às obras finais da Torre da Cidadania Pastor Antônio Tavares, espaço que deverá ampliar o atendimento social à população tefeense. O parlamentar também acompanhou o andamento da construção da ponte do bairro Abial, considerada uma das obras mais aguardadas pelos moradores da região.

A nova estrutura deve melhorar a mobilidade urbana, facilitar o acesso entre bairros e fortalecer o comércio local, contribuindo diretamente para o crescimento econômico do município.

Durante a agenda em Tefé, o deputado destacou a importância dos investimentos em infraestrutura e afirmou que o município possui papel fundamental para toda a região do Médio Solimões.

“Tefé é uma cidade estratégica para o Amazonas e merece investimentos que tragam dignidade, infraestrutura e desenvolvimento para a população. Essas obras representam avanço, acesso e melhoria na vida das pessoas”, afirmou o parlamentar.

Além das obras de infraestrutura, o município também recebeu investimentos destinados às áreas de saúde, assistência social, cultura e apoio ao setor pesqueiro. Entre os recursos já executados estão investimentos para aquisição de equipamentos de saúde, além de ações voltadas às famílias ribeirinhas e trabalhadores da pesca.

Localizado a 529 quilômetros de Manaus, Tefé é considerado um dos principais polos econômicos e sociais do interior do estado, exercendo influência sobre diversos municípios da calha do Solimões. O município também possui posição estratégica devido ao intenso fluxo fluvial e à ligação com comunidades ribeirinhas da região.

Apesar do avanço das obras e dos investimentos, Tefé ainda enfrenta desafios relacionados à segurança pública, especialmente no combate à criminalidade e à pirataria fluvial, problemas que impactam diretamente moradores e comerciantes locais.

Com novos investimentos e obras em andamento, Tefé segue fortalecendo sua infraestrutura urbana e consolidando seu papel como referência regional no interior do Amazonas.

Emendas parlamentares destinadas a Tefé

Com forte atuação política no município, Comandante Dan tem destinado emendas parlamentares para áreas como saúde, cultura e assistência social. Entre os recursos já executados estão R$ 40 mil para apoio ao setor pesqueiro, com aquisição de cestas básicas, kits e rabetas; R$ 364,5 mil para compra de centrífuga destinada ao Hemoam de Tefé; além de R$ 50 mil para ações culturais, atualmente em tramitação. O total de emendas destinadas ao município soma R$ 454,5 mil.