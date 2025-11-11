Tefé celebra cultura e identidade com o V Festival Afro na Praça Matriz de Santa Teresa

O município de Tefé, no interior do Amazonas, se prepara para uma das mais importantes celebrações culturais do calendário local: o V Festival Afro de Tefé, que acontecerá no dia 22 de novembro (sábado), a partir das 18h, na Praça Matriz de Santa Teresa.

O evento promete uma noite repleta de arte, música, dança e valorização da identidade afro-brasileira, reunindo a comunidade em um momento de reconhecimento, respeito e orgulho pelas raízes que moldam a história e a diversidade cultural da região.

Em sua quinta edição, o Festival Afro contará com concursos regionais, entre eles o tradicional Concurso da Beleza Negra, que exalta a representatividade e a beleza da população afrodescendente. A programação também inclui apresentações de poesias, danças, paródias, comidas típicas e muito pagode, garantindo uma atmosfera de alegria e integração cultural.

De acordo com os organizadores, o evento tem como objetivo fortalecer a consciência racial, promover o respeito às diferenças e valorizar o protagonismo da comunidade negra na construção da identidade amazônica.

“O Festival Afro é mais do que uma festa; é um movimento de afirmação, resistência e orgulho. Celebramos nossas origens e mostramos a importância da cultura afro na formação do povo tefeense”, destacaram os organizadores.

Com entrada gratuita, o V Festival Afro de Tefé promete reunir famílias, artistas, estudantes e visitantes em uma grande celebração da cultura e da diversidade.

Data: 22 de novembro (sábado)

Local: Praça Matriz de Santa Teresa

Horário: A partir das 18h