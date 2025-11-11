Operação Impacto desarticula grupo criminoso e apreende helicóptero utilizado no tráfico em Tefé

Na manhã da última segunda-feira (10), a Polícia Militar deflagrou a Operação Impacto, uma ação de grande porte voltada ao combate de organizações criminosas no município de Tefé, interior do Amazonas. A operação foi realizada por equipes do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) em conjunto com o 5º Distrito Integrado de Polícia Civil (5DIPC).

Durante as diligências, os agentes prenderam seis homens, entre eles Erivelto Fernandes Mota (27), Leandro Oliveira de Brito (39), Bruno Carneiro da Silva (29), Weliton Rodrigo Oliveira Dias (33), Adalberto dos Santos Magalhães (43) e Erlan Fernandes da Mota (30), este último com mandado de prisão em aberto.

A ação ocorreu na estrada da Agrovila, no Sítio Maranata, onde os policiais localizaram um ponto usado como base de apoio logístico para o tráfico de drogas. No local, foram apreendidos armas de fogo, veículos, munições e combustível de aviação. Entre os itens apreendidos estão:

Duas pistolas calibre 9mm (marca Taurus, modelo G2C);

Uma espingarda calibre 16;

Um veículo Pajero blindado e um Jeep Renegade vermelho;

Duas motocicletas (Honda Pop e Honda Twister 300);

1.100 litros de querosene de aviação armazenados em 22 galões;

Uma antena Starlink utilizada para comunicação via satélite;

R$ 670 em espécie e outros materiais ligados às atividades ilícitas.

Durante a operação, os policiais também inutilizaram um helicóptero e apreenderam peças de outra aeronave que, segundo as investigações, eram usadas no escoamento de drogas vindas da Colômbia.

Os suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos ao 5º Distrito Integrado de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.