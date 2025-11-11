Homem suspeito de estuprar e ameaçar vizinha de 19 anos é preso em Juruá

Um homem de 31 anos foi preso em Juruá após estuprar e ameaçar uma vizinha de 19 anos. A jovem ficou desacordada em diversos momentos durante os abusos e sofreu lesões graves.

Segundo o delegado Célio Lima, o crime ocorreu na noite de 4 de novembro, quando a jovem passava em frente à casa do agressor e foi abordada.

“Em seguida, ela foi agarrada e teve a boca tapada com a mão, ficando desacordada por diversas vezes. Quando tentava recobrar a consciência e reagir, era agredida fisicamente”, explicou o delegado.

De acordo com o relato, a vítima contou que, nos momentos de consciência, percebeu que estava sobre a cama do autor, sem a parte inferior da roupa, e que ele mantinha relações sexuais com ela.

“Após os abusos, o autor a abanou para acordar e, depois, a ameaçou de morte caso contasse o ocorrido para alguém”, relatou Célio Lima.

Em estado de choque, a jovem conseguiu voltar para casa e ligou para a irmã, que mora em Manaus. A irmã acionou uma amiga no município, que foi até a vítima. As duas registraram o boletim de ocorrência na delegacia.

“A vítima foi encaminhada a uma unidade hospitalar do município, onde foi atendida e submetida a exame clínico. O laudo médico preliminar aponta diversas lesões e hematomas graves que colocam a vida da vítima em perigo”, afirmou o delegado.

“A partir dessa informação, representamos a prisão preventiva do homem, a qual foi deferida pela Justiça, e começamos uma busca por ele e, na manhã desta segunda-feira, conseguimos efetuar sua prisão na rua Francisco de Paula, bairro Tancredo Neves”, concluiu o delegado.

O suspeito responderá por estupro qualificado e ameaça. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações PCAM