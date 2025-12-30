Homem é preso por efetuar disparos em posto de combustível no interior do AM

Um homem de 34 anos foi preso por efetuar disparos de arma de fogo em um posto de combustível, no município de Humaitá, no interior do Amazonas. A prisão em flagrante ocorreu nesta segunda-feira (29), no bairro São Cristóvão, durante ação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Humaitá. Segundo a polícia, o suspeito é investigado por disparos efetuados em via pública, em atitude de exibição e perturbação da ordem pública.

Disparos e manobras colocaram pessoas em risco

De acordo com o delegado Torquato Mozer, o caso ocorreu no dia 20 de dezembro, quando o homem realizou disparos para o alto em uma conveniência de um posto de combustível. Após os tiros, ele utilizou uma caminhonete Ford Ranger para executar manobras perigosas, conhecidas como “cavalos de pau”, além de realizar “zerinhos” em conjunto com uma motocicleta.

As ações colocaram em risco a segurança de frequentadores do local e de outras pessoas que transitavam pela região.

Diante dos fatos, a Polícia Civil solicitou à Justiça um mandado de busca e apreensão para localizar a arma utilizada. A ordem judicial foi cumprida na residência do investigado, onde os policiais encontraram uma pistola calibre 9 milímetros.

Segundo o delegado, o homem não possui porte nem posse legal da arma, tendo apenas registro como Colecionador, Atirador e Caçador (CAC), o que não autoriza manter a arma carregada e acessível dentro da residência.

O homem foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e ficará à disposição da Justiça para os procedimentos legais.

*Com informações PC-AM