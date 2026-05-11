Tefé entra para a história: começa a construção da ponte do Abial, marco do desenvolvimento do município

A cidade de Tefé vive um momento histórico com o início das etapas preparatórias para a construção da Ponte do Abial. A empresa responsável pela obra já está instalada no porto do município, com a chegada de maquinários pesados que serão utilizados na execução da fundação da estrutura.

Entre os equipamentos e materiais que já se encontram na cidade, estão guindastes, escavadeiras, chapas metálicas, estacas e ferragens de diversas bitolas, fundamentais para dar início a essa importante fase da obra.

A construção da Ponte do Abial representa um avanço significativo para a mobilidade urbana e o desenvolvimento econômico de Tefé. A obra vai facilitar o deslocamento da população, garantir mais segurança no tráfego e ampliar o acesso a diversas áreas, contribuindo diretamente para o crescimento da cidade.

Mais do que uma estrutura física, a ponte simboliza um novo tempo para o município, impulsionando oportunidades, fortalecendo a economia local e promovendo mais qualidade de vida para a população.

A gestão municipal segue acompanhando de perto cada etapa do processo, reafirmando o compromisso com o progresso e com a realização de obras estruturantes que fazem a diferença na vida dos tefeenses.