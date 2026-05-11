Dupla é presa por tráfico de drogas durante ação da PM em Tefé

Durante patrulhamento realizado na manhã da última sexta-feira (09), policiais militares do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM/TEFÉ – Batalhão Solimões) prenderam dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas em uma área conhecida pelo consumo de entorpecentes, nas proximidades das ruas Daniel Sevalho e Jefferson Braga, em Tefé.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição realizava abordagens em uma casa abandonada quando encontrou um dos suspeitos em posse de duas porções de suposta pasta base de cocaína. Durante a abordagem, o homem informou aos policiais que havia adquirido o material ilícito de um indivíduo conhecido pelo apelido de “De Menor”.

Com o apoio de outra viatura, os policiais seguiram até o endereço indicado e localizaram no imóvel uma pedra média de substância semelhante à pasta base de cocaína, além de uma faca utilizada para fracionar a droga, balança de precisão digital, máquina de cartão, dinheiro em espécie e materiais utilizados para embalar os entorpecentes.

Ainda segundo a PM, diversos objetos foram apreendidos no local, incluindo celulares, joias, facas, uma espingarda de brinquedo adaptada com cano de ferro e aproximadamente R$ 60,95 em notas fracionadas.

Os dois suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos ao 5º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o delegado de plantão formalizou o Auto de Prisão em Flagrante por tráfico de drogas.

A ocorrência foi atendida pelas viaturas da Supervisão e apoio operacional do 3º BPM.