Tefé recebe pesquisadores de projeto nacional sobre Educação Permanente em Saúde

O município de Tefé recebeu, nesta terça-feira (09/12), pesquisadores do Projeto de Pesquisa “Operacionalização da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde no Brasil: aspectos político-gerenciais e processos educativos no SUS”. A iniciativa é conduzida por pesquisadores de abrangência nacional e tem como objetivo analisar como a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) vem sendo implementada nos diferentes territórios brasileiros.

A visita foi realizada pela Prefeitura de Tefé, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e reuniu gestores da pasta, profissionais da Atenção Básica, representantes do controle social, docentes e integrantes da Área de Educação Permanente em Saúde do município. Durante a agenda, foram promovidas entrevistas, escutas qualificadas e diálogos sobre os processos formativos desenvolvidos no âmbito do SUS local.

As contribuições dos profissionais de Tefé irão integrar o diagnóstico nacional da PNEPS, colaborando para a análise dos desafios, avanços e estratégias adotadas na execução da política em nível municipal.

Tefé está oficialmente inserido no cronograma de visitas do projeto no Estado do Amazonas, que segue até o dia 12 de dezembro, com agendas previstas também na Escola de Saúde Pública de Manaus (ESAP) e na Área de Educação em Saúde do Estado.

A Secretaria Municipal de Saúde destacou a importância da participação dos profissionais locais no fortalecimento das ações formativas e reafirmou o compromisso com a qualificação contínua dos trabalhadores do SUS, contribuindo para a melhoria dos serviços de saúde ofertados à população.