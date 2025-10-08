Temporal derruba igreja e causa destruição em comunidade de Parintins

Um temporal atingiu, na tarde de terça-feira (7), a comunidade Ponta Alta, na região do rio Mamuru, zona rural de Parintins. As rajadas de vento derrubaram parte da estrutura de 1 igreja de alvenaria e destelharam a escola e diversas residências. Não houve feridos (0). Árvores caíram durante a ocorrência e 1 delas atingiu o motor de luz, interrompendo o fornecimento de energia por horas.

A Coordenação Municipal de Defesa Civil foi acionada, informou que enviará equipes ao local para avaliar os prejuízos e realizar os procedimentos necessários de suporte às famílias afetadas.

*Com informações Amazonas Atual