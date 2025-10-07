Jovem é esfaqueado após intervir em agressão contra criança em Tefé no AM

Um homem, de identidade não informada, foi preso, suspeito de tentar matar um jovem de 22 anos, na comunidade Cairara, no Lago do Caiambé na última sexta-feira (3) no município de em Tefé (a 523 quilômetros a oeste de Manaus).

O crime ocorreu após a vítima intervir para defender uma criança que estava sendo agredida pelo suspeito. Durante uma luta corporal a vítima foi atingida por três golpes de faca.

De acordo com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o crime ocorreu por volta das 19h30, o jovem interveio para defender uma criança e, durante a luta corporal com o suspeito, foi atingido por três golpes de faca. A ação criminosa foi contida por populares até a chegada da Polícia Militar e da Guarda Municipal.

Durante a abordagem, o suspeito confessou o crime às equipes, que o encaminharam à 5ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tefé.

Denúncia

Fonte: D24am