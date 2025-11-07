VÍDEO: Casal é executado em embarcação em Tefé após suspeita de assalto e tráfico de drogas

Um casal, identificado apenas como Thaisa e Julinho, foi morto a tiros após um suposto assalto a um estabelecimento flutuante no município de Tefé, interior do Amazonas. O caso ocorreu na área conhecida como Escadão da 15 de Junho, e segue sob investigação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

De acordo com informações preliminares, o casal teria invadido o flutuante, realizado o assalto e fugido em uma canoa que também teria sido roubada no local. Durante a fuga, os dois foram atingidos por disparos de espingarda e morreram dentro da embarcação.

O major da Polícia Militar, André, informou à reportagem que o casal poderia estar transportando drogas no momento do crime, o que também está sendo apurado.

As circunstâncias das mortes, a motivação e a identificação dos autores dos disparos serão investigadas pela PC-AM.

Matéria em atualização.

Veja vídeo: