VÍDEO: Polícia Militar apreende munições e equipamentos após troca de tiros com piratas no Rio Japurá, no AM

Uma operação fluvial da Polícia Militar do Amazonas resultou na apreensão de munições, equipamentos e uma lancha na manhã deste sábado (18), durante patrulhamento realizado no Rio Japurá, no interior do estado.

De acordo com o relatório policial, a equipe Tático Móvel, sob o comando do CMT do 3° Batalhão de Polícia Militar (BPM), tentava abordar uma embarcação suspeita quando foi surpreendida por disparos efetuados por piratas.

Durante o confronto, os criminosos, fortemente armados, jogaram a lancha contra um barranco e fugiram para dentro da mata, tomando rumo ignorado. Nenhum policial ficou ferido na ação.

Após a área ser isolada e vistoriada, os militares localizaram 200 munições calibre 12, um carregador do mesmo calibre, uma lancha utilizada pelos suspeitos e um equipamento de internet via satélite (Starlink), possivelmente empregado para facilitar a comunicação entre os criminosos.

Todo o material apreendido foi conduzido e apresentado à autoridade policial competente para os procedimentos cabíveis.

As buscas pelos envolvidos continuam na região, que é conhecida por registrar ações de pirataria e tráfico de entorpecentes ao longo das rotas fluviais do Rio Japurá, uma das áreas mais visadas por criminosos na calha do Solimões.

Veja Vídeo: