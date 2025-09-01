VÍDEO: Tio e sobrinho são encontrados mortos em canoa no AM; uma vítima teve o rosto devorado por piranha

João Emmanuel da Silva, 66, e seu sobrinho, Elias Emmanuel da Silva Andrade, 16, foram encontrados mortos dentro de uma canoa na madrugada deste domingo (31), em frente à Comunidade Bairro Alto, no município de Manaquiri (a 60 quilômetros a sudoeste de Manaus).

Segundo testemunhas, as vítimas foram localizadas por comunitários que passavam pelo local e viram a canoa à deriva. Ao se aproximarem, perceberam que metade do corpo de cada vítima estava no barco e a outra metade na água.

Uma das vítimas apresentava o rosto devorado por piranhas. Tio e sobrinho também tinham sinais de agressão pelo corpo. Os cadáveres foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

Tio e sobrinho eram de família evangélica, e recentemente o adolescente havia vencido um festival de música gospel na comunidade. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

