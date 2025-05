Bola na rede e orgulho na veia: Câmara parabeniza equipe feminina “Praia Clube” pela conquista da Copa Talismã

O talento das mulheres do futebol fez história — e agora ecoa também nos corredores do Legislativo. Durante a sessão ordinária do dia 22 de maio de 2025, o Vereador Francisco Carioca (PSD) apresentou a Moção de Congratulação & Aplausos nº 019/2025, homenageando a equipe de futebol feminino “Praia Clube”, da Comunidade Indígena Rural de Porto Praia, pela brilhante conquista do título de campeã da Copa Talismã de Futebol.

A moção foi aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes, selando o reconhecimento público ao desempenho esportivo e ao protagonismo feminino em uma competição que reuniu talentos de diversas comunidades da região.

Ao destacar a importância da homenagem, Francisco afirmou:

“O que essas atletas fizeram em campo vai além da vitória — é um marco de inspiração para outras meninas, para o esporte local e para o orgulho da nossa identidade indígena e rural. A Câmara se levanta para aplaudir o esforço, a garra e a conquista do Praia Clube.”

Reconhecimento merecido: Câmara aplaude Saullo Vianna por emendas que fortalecem a saúde de Tefé

Na tribuna, um gesto de gratidão com peso real em investimento. Durante a sessão legislativa de 22 de maio de 2025, o Vereador Francisco Carioca (PSD) apresentou a Moção de Congratulação & Aplausos nº 020/2025, homenageando o Deputado Federal Saullo Vianna pela destinação de R$ 6 milhões em emendas parlamentares para a área da Saúde do município de Tefé.

A moção foi aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes, reconhecendo o comprometimento do parlamentar com o fortalecimento do sistema público de saúde local e com o bem-estar da população tefeense.

Durante a apresentação da proposta, Francisco destacou:

“Essa é uma ação concreta, que salva vidas, melhora estruturas e amplia o atendimento à nossa gente. O deputado Saullo Vianna tem sido um aliado importante de Tefé, e esse reconhecimento é o reflexo da nossa gratidão institucional e do sentimento do nosso povo.”

*Com informações da assessoria