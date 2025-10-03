Ver. Cacau apresenta requerimento pedindo ponte para garantir acesso seguro no Santa Luzia

O plenário da Câmara Municipal de Tefé aprovou por unanimidade, no dia 04/09 o Requerimento nº 307/2025, apresentado pelo Vereador Cacau (União Brasil). A proposição solicita ao Poder Executivo a construção de uma ponte de alvenaria no final da Rua São Cristóvão, no bairro Santa Luzia. A matéria foi encaminhada à Prefeitura para análise e adoção das providências necessárias.

Na justificativa, o vereador destacou que a atual estrutura de acesso não supre mais as necessidades dos moradores. O trecho, constantemente afetado pelas chuvas e pela movimentação do tráfego local, expõe a população a riscos, além de dificultar a circulação de pedestres, veículos e serviços essenciais. Com uma ponte de alvenaria, espera-se garantir durabilidade, segurança e melhoria na mobilidade urbana, favorecendo não apenas quem reside na área, mas também todos que utilizam o caminho diariamente.

“O Santa Luzia merece uma solução definitiva. Uma ponte de alvenaria trará não só segurança, mas também tranquilidade para as famílias que convivem diariamente com as dificuldades do acesso. É um investimento que representa cuidado e respeito com a comunidade”, afirmou o vereador Cacau, durante a defesa de sua proposta.

A aprovação unânime reforça o compromisso do Legislativo em atender reivindicações populares e fortalecer a infraestrutura dos bairros, promovendo qualidade de vida e valorização urbana.

*Com informações da assessoria