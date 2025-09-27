Ver. Marcelo Macedo solicita Ginásio esportivo e instalação de reservatórios de água em comunidades

Na última quinta-feira (25), durante sessão na Câmara Municipal de Tefé, no interior do Amazonas, parlamentares apresentaram requerimentos voltados para melhorias em comunidades do município. As propostas contemplam desde ações emergenciais de abastecimento de água até investimentos em infraestrutura esportiva e social.

Entre os destaques, foi aprovado o Requerimento nº 284/2025, que solicita ao Poder Executivo a disponibilização e instalação de reservatórios de água na Comunidade Santo Isidoro e no Ramal do Andiroba, na Estrada da Emade.

A medida busca atender às necessidades urgentes dos moradores dessas localidades, que enfrentam dificuldades recorrentes no armazenamento e no fornecimento regular de água. Segundo a justificativa, os reservatórios são uma alternativa prática e viável para garantir o consumo doméstico e atividades do dia a dia, além de promover mais dignidade às famílias.

“Quando falamos em reservatórios, estamos falando em mais que estruturas físicas: estamos falando em tranquilidade para as famílias, em saúde e em qualidade de vida. Essas comunidades não podem mais conviver com a insegurança de não saber se terão água suficiente para suas necessidades diárias”, destacou um dos parlamentares durante a sessão.

Outra proposta apresentada foi a Indicação nº 023/2025, que sugere a construção de um ginásio esportivo na Comunidade Agrovila da Emade, também localizada na Estrada da Emade.

A justificativa ressalta que a comunidade carece de um espaço adequado para práticas esportivas e atividades coletivas. A obra representaria não apenas um incentivo à prática esportiva, mas também um ambiente seguro para eventos culturais, sociais e educativos, fortalecendo o sentimento de pertencimento e integração entre os moradores.

Com as propostas aprovadas, os documentos seguem para análise do Poder Executivo, que deverá avaliar a viabilidade da execução das medidas em benefício da população de Tefé.