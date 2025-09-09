  • 9 setembro, 2025
  • 11:25
Facebook Instagram Youtube Whatsapp
fiction
Facebook Instagram Youtube Whatsapp
Central de Atendimento
logo tefenews

Anvisa proíbe venda de 32 suplementos de empresa de produtos naturais

Compartilhe:

Inspeção sanitária revelou condições insalubres de higiene na produção
Inspeção sanitária revelou condições insalubres de higiene na produção - Foto: Agencia Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e proibiu a comercialização, a fabricação, a importação e a propaganda de 32 suplementos alimentares da empresa Ervas Brasillis Produtos Naturais Ltda. 

A medida, publicada no Diário Oficial da União, foi adotada após inspeção revelar que os itens eram produzidos em estabelecimento sem licença sanitária, em condições insalubres de higiene e sem atender às boas práticas de fabricação de alimentos.

Saiba quais produtos tiveram a venda proibida.

  • Creatina Monohidratada Sabor Frutas Vermelhas Marca Turbo Black Vitamin (todos).
  • Creatina Marca Turbo Black Vitamin (todos).
  • Colágeno Tipo II Não Desnaturado Sabor Iogurte Marca Turbo Black (todos).
  • Colágeno Hidrolisado Sabor Frutas Tropicais Marca Turbo Black Vitamin (todos).
  • Cafeína com Taurina Marca Turbo Black Vitamin (todos).
  • Moringa Marca Ervas Brasil (todos).
  • Maca Peruana Marca Ervas Brasil (todos).
  • Hibisco Marca Ervas Brasil (todos).
  • Graviola Marca Ervas Brasil (todos).
  • Tadala Natural Marca NB Nutrition (todos).
  • Magnésio Treonato Marca Turbo Black Vitamin (todos).
  • Maca Peruana Marca Turbo Black Vitamin (todos).
  • Maca Preta Marca Turbo Black Vitamin (todos).
  • Lactoze sem Glúten Marca Turbo Black Vitamin (todos).
  • L-Arginina e Alanica Marca Turbo Black Vitamin (todos).
  • K2 + D3 2000 Ui Turbo Marca Black Vitamin (todos).
  • Energy Maca Marca Turbo Black Vitamin (todos).
  • Creatina Monohidratada Sabor Laranja Marca Turbo Black Vitamin (todos).
  • Ômega 3 Marca NB Nutrition (todos).
  • Moringa Oleifera Marca NB Nutrition (todos).
  • Magnésio Treonato Marca NB Nutrition (todos).
  • Magnésio Dimalato Marca NB Nutrition (todos).
  • Colágeno Tipo II Não Desnaturado Marca NB Nutrition (todos).
  • Cabelo Pele e Unha Marca NB Nutrition (todos).
  • Lactoze Marca Natuforme Produtos Naturais (todos).
  • Óleo de Girassol Ozonizado Marca Ozonlife (todos).
  • Maca Premium Marca Nutrição Esportiva (todos).
  • Max Vision Marca Turbo Black Vitamin (todos).
  • Ácido Hialurônico + Colágeno Tipo II Marca NB Nutrition (todos).
  • Maca Peruana Concentrado Marca Max Force (todos).
  • Ora Pró Nobis Premium Marca Vitacorpus (todos).
  • Todos os Produtos Fabricados por Ervas Brasillis (todos).

 

*Com informações Agencia Brasil

Deixar Comentário

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Leia Também...

plugins premium WordPress