Barra de ferro solta em caminhão pode ter causado a morte de adolescente em Jutaí, no AM

A adolescente Maria Clara, de 13 anos, morreu na última segunda-feira (6), no município de Jutaí, interior do Amazonas, após ser atingida e esmagada por um caminhão enquanto caminhava pela Rua São Pedro, no bairro de mesmo nome.

De acordo com relatos de moradores, a possível causa do acidente seria uma barra de ferro solta no caminhão, que sustentava o tanque de combustível. Segundo as informações iniciais, a peça estaria quebrada e pendurada na horizontal, e pode ter atingido e derrubado Maria Clara no momento em que ela caminhava pela rua, segurando um guarda-sol.

Após a queda, as rodas traseiras do caminhão passaram sobre a cabeça da adolescente, que morreu ainda no local. Imagens e vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento da tragédia, e o material já está sendo analisado pela Perícia Técnica.

O motorista do caminhão foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O veículo também foi apreendido para análise.