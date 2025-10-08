Tefé resgata a história viva da Matriz de Santa Teresa D’Ávila; Confira

A história da Matriz de Santa Teresa D’Ávila é mais do que um patrimônio é a própria alma de Tefé.



Com o compromisso de preservar e valorizar as raízes culturais e religiosas do nosso povo, a Prefeitura de Tefé, por meio da Secretaria de Turismo, realiza um emocionante resgate histórico da padroeira Santa Teresa D’Ávila, símbolo de fé, esperança e tradição no coração do Médio Solimões.

Essa iniciativa revela uma jornada fascinante: desde a chegada da devoção a Santa Teresa em nosso município até os dias atuais, mostrando como a fé moldou gerações e fortaleceu o sentimento de comunidade que une os tefeenses.

Conhecimento com autenticidade:



Todo o trabalho de pesquisa foi cuidadosamente desenvolvido pela Professora, Geógrafa e Historiadora Sandriele Pessoa dos Santos, garantindo fidelidade histórica e valorizando o saber local — um verdadeiro presente para a memória cultural de Tefé.

Festejos de Santa Teresa D’Ávila



Em sintonia com esse resgate da memória, chega também o momento mais esperado do ano: os Festejos de Santa Teresa D’Ávila, o maior evento de fé e devoção do Médio Solimões!

De 06 a 15 de outubro, a cidade se enche de cores, orações, música e alegria para homenagear a nossa padroeira e celebrar a cultura viva de Tefé.