Contra a fumaça e os incêndios, Coari mobiliza população em pacto ambiental

Em meio aos impactos da estiagem no Amazonas, a Prefeitura de Coari lançou, na segunda-feira (19/10), o Pacto Municipal “Coari Contra as Queimadas”, com o objetivo de mobilizar a população e fortalecer as ações de prevenção e combate aos incêndios florestais. A iniciativa foi oficializada pelo prefeito Adail Pinheiro, por meio do Decreto Municipal nº 1.320, que também institui um programa permanente de enfrentamento às queimadas.

O pacto reúne representantes dos poderes municipal, estadual e federal, além de lideranças rurais, agricultores, pescadores, produtores e instituições da sociedade civil. A proposta é ampliar a conscientização sobre os riscos do uso irregular do fogo e reduzir os danos ambientais e os problemas de saúde provocados pela fumaça.

Durante o lançamento, Adail Pinheiro destacou que a participação da população será fundamental para alcançar os resultados esperados, e também ressaltou que a administração municipal pretende utilizar sua estrutura para reforçar a prevenção e incentivar o envolvimento dos diferentes setores da sociedade.

“Eu tenho certeza que esse pacto hoje vai diminuir, se não realmente resolver de vez esse problema de queimadas aqui no município de Coari”, declarou.

Confira:

Medidas de combate às queimadas

Entre as ações previstas estão a criação de um canal municipal para receber denúncias, o monitoramento de focos de calor e da qualidade do ar e o fortalecimento da Brigada Municipal. O programa também prevê capacitação, orientação técnica e incentivo à participação de comunidades e produtores rurais.

Coari está em situação de emergência

O pacto foi lançado em um cenário de preocupação com os efeitos da estiagem no estado. Segundo boletim da Defesa Civil divulgado nesta quarta-feira (21), 104.690 famílias foram atingidas pelo desastre, e 42 municípios amazonenses estão em situação de emergência.

Coari está entre essas localidades e também aparece na lista de municípios com nível moderado de poluição do ar por partículas finas (pm2,5), com concentrações acima de 15 microgramas por metro cúbico em 24 horas. O aviso é válido até a manhã de quinta-feira (22).

Com o pacto, a Prefeitura busca reduzir as ocorrências de queimadas, proteger a floresta e diminuir os impactos da fumaça sobre a saúde dos moradores durante o período de estiagem.