Cão farejador encontra compartimento secreto com drogas em barco no Amazonas

Um compartimento escondido sob o assoalho de uma embarcação foi aberto durante uma fiscalização na Base Arpão, em Coari, no interior do Amazonas, na noite de terça-feira (20). No local, policiais encontraram 41 tabletes de uma substância com características semelhantes às de pasta-base de cocaína.

A descoberta ocorreu durante a abordagem ao barco Kedson Araújo V, que saiu de Tabatinga, no interior do estado, com destino a Manaus. A fiscalização foi realizada por agentes da equipe Bravo, no âmbito da Operação Segurança Presente no Interior.

O cão farejador Xerife auxiliou nas buscas pelos compartimentos da embarcação e nas bagagens. Durante a inspeção, o animal indicou a possível presença de drogas em uma área localizada sob o piso do barco.

Para verificar o local, os policiais utilizaram uma maquita para cortar e abrir o assoalho. Foi nesse compartimento oculto que os 41 tabletes foram encontrados.

A ocorrência foi registrada como suspeita de tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o peso total da substância apreendida, possíveis suspeitos ou prisões relacionadas ao caso.