VÍDEO: Homem é preso suspeito de espancar ex-companheira em Tefé após denúncia da filha da vítima

Um homem de 52 anos foi preso em flagrante na segunda-feira (19) suspeito de agredir a ex-companheira, de 42 anos, no município de Tefé, a 523 quilômetros de Manaus. A prisão ocorreu após a filha da vítima procurar a polícia para denunciar a violência doméstica.

A ação foi realizada pela Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tefé, em conjunto com a Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) centro-sul, em Manaus.

De acordo com as investigações, a ocorrência chegou ao conhecimento das autoridades quando a filha da mulher compareceu à delegacia especializada, na capital amazonense. Ela informou que a mãe, que estava em Tefé, havia sido agredida pelo companheiro.

Entre as agressões relatadas estavam socos no rosto e pisões. Diante da denúncia, a equipe policial acionou os agentes de Tefé, que foram até o endereço informado.

No imóvel, os policiais encontraram vestígios de sangue e prenderam o suspeito em flagrante.

Vítima relatou violência recorrente

Em depoimento, a mulher contou que manteve um relacionamento de aproximadamente 20 anos com o suspeito, com quem tem um filho de 14 anos.

Segundo o relato, as agressões ocorreram após uma discussão, durante a qual o homem teria proferido xingamentos e a derrubado no chão. A vítima também afirmou que os episódios de violência eram recorrentes.

Após a ocorrência, ela foi encaminhada a uma unidade hospitalar para receber atendimento médico e, posteriormente, realizar exame de corpo de delito.

O homem foi conduzido à delegacia e deverá responder por lesão corporal no contexto de violência doméstica. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

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