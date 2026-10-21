Quaest: Flávio Bolsonaro tem 45% e Lula, 44%, no 2º turno

O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 45% das intenções de voto no segundo turno da eleição presidencial, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 44%, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (21/10).

A diferença de um ponto percentual coloca os dois candidatos em empate técnico, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Os votos brancos, nulos e a ausência de preferência por um dos candidatos somam 9%. Outros 2% dos entrevistados estão indecisos.

Na pesquisa anterior, divulgada em 14 de outubro, Flávio tinha 46% das intenções de voto, enquanto Lula mantinha 44%. O novo levantamento mostra uma oscilação de um ponto percentual para baixo do senador, enquanto o presidente permaneceu com o mesmo índice.

Esta é a primeira pesquisa da Quaest após o debate entre os dois candidatos, realizado pela TV Band no domingo (18). O segundo turno da eleição presidencial está marcado para 25 de outubro.

A pesquisa ouviu 2.154 pessoas com 16 anos ou mais, entre os dias 17 e 20 de outubro. O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro de dois pontos percentuais. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-08535/2026.