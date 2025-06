Curso forma defensores da floresta em Tefé

A Prefeitura de Tefé, por meio do SINE e em parceria com o Instituto Capacitar para Salvar, realizou a cerimônia de entrega dos certificados do 1º Curso de Brigadista Florestal, com apoio da SETEMP.

O coordenador do SINE, Francisco Brito, destacou a importância da qualificação profissional para gerar emprego e renda à população, compromisso da gestão do prefeito Nicson Marreira.

A cerimônia contou com a presença do Coronel Oliveira (Chefe do Estado Maior da 16ª Brigada), Capitão Henrique Dias (CMT da Cia Comando), Coronel Paulo Sequeira (CMT da PE), Júlia Barbosa (ICMBio) e Luiz Otávio da Silva Luz (Instituto Capacitar para Salvar).

*Com informações da assessoria