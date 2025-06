Homem é preso em Lábrea por abuso sexual de bisneta de 5 anos 

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) prendeu, na última terça-feira (27), um homem de 59 anos suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 5 anos, bisneta de sua companheira. A prisão ocorreu no bairro da Fonte, no município de Lábrea, distante 702 quilômetros de Manaus.

A ação faz parte da Operação Caminhos Seguros, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), com foco no combate e prevenção da violência contra crianças e adolescentes em todo o país.

Segundo o delegado-geral adjunto da PC-AM, Guilherme Torres, a prisão foi essencial para interromper um ciclo contínuo de abusos. “Temos registrado um aumento nas denúncias e, com isso, prisões de pedófilos se tornaram uma realidade constante, tanto na capital quanto no interior. Embora isso dê a impressão de que esses crimes estão em ascensão, o que está acontecendo é que a população tem confiado mais no trabalho da polícia e, consequentemente, tem denunciado mais”, explicou.

Ainda de acordo com o delegado, a Polícia Civil tem investido em campanhas educativas e ações preventivas. Um exemplo citado é a criação de um manual com código de ética para o combate ao abuso infantil no jiu-jitsu, iniciativa que foi adotada por federações em todo o país.

A PC-AM reforça a importância da denúncia para coibir esse tipo de crime e garantir a proteção de crianças e adolescentes.