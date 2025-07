Fonte Boa se prepara para o XXXIX Festival dos Bumbás 2025 com grandes atrações e disputas dos Bumbás Corajoso e Tira Prosa

A Prefeitura Municipal de Fonte Boa, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SECULT), divulgou a programação oficial do XXXIX Festival dos Bumbás 2025, que acontecerá entre os dias 24 e 27 de julho. O evento é um dos maiores e mais esperados do calendário cultural do município, reunindo apresentações folclóricas, shows regionais e nacionais, e as emocionantes disputas entre os tradicionais bois-bumbás Tira-Prosa e Corajoso.

O Ensaio Tecnico geral, nesta terça-feira, 22 de julho, será da nação azul e branca, Boi Bumbá Corajoso, as 19 horas. E na quarta-feira, dia 23 de julho, o ensaio geral será da nação vermelha e branca, Boi Bumbá Tira Prosa, tambem as 19 horas. Local: Centro de Convenções Dan Dan.

Confira a programação completa:

1º Dia – Quinta-feira, 24 de julho – Noite dos Visitantes

20h00 – Abertura com o locutor oficial

20h30 – Banda da Cultura

22h00 – 1ª Atração musical

00h00 – Show nacional com Heitor Costa

2h00 – 2ª Atração

3h30 – Encerramento

2º Dia – Sexta-feira, 25 de julho – Noite de Apresentação dos Bumbás

19h00 – Abertura oficial

20h30 – Apresentação do Boi-Bumbá Tira-Prosa

00h00 – Apresentação do Boi-Bumbá Corajoso

3h15 – Encerramento

3º Dia – Sábado, 26 de julho – Noite dos Visitantes

19h30 – M.M.A (programação especial)

Abertura com o locutor oficial

Pré-show com a Banda da Cultura

00h00 – Show de Davi Assayag e Patrick Araújo, com participação especial de Isabelle Nogueira, a Cunhaporanga do Garantido

2h00 – Retorno da Banda da Cultura

3h15 – Encerramento

4º Dia – Domingo, 27 de julho – Noite de Apresentação dos Bumbás

19h00 – Abertura

20h30 – Apresentação do Boi-Bumbá Corajoso

00h00 – Apresentação do Boi-Bumbá Tira-Prosa

3h15 – Encerramento

O Festival dos Bumbás é muito mais que uma festa: é a celebração da cultura popular, da arte, da tradição e da força da identidade amazonense. Fonte Boa convida todos os moradores e visitantes da região para prestigiar esse espetáculo de cores, sons e emoções.

*Com informações da assessoria