Prefeito Nicson Marreira conquista licitação histórica para construção da Ponte do Abial

A Prefeitura de Tefé, sob a liderança do prefeito Nicson Marreira, publicou nesta quarta-feira (23), no Diário Oficial da União, o aviso de licitação para a construção da Ponte do Abial — uma das maiores conquistas da atual gestão e um sonho antigo da população tefeense.

A obra será viabilizada por meio da Concorrência Eletrônica nº 4/2025, com sessão marcada para o dia 29 de agosto, às 10h (horário de Brasília), através da plataforma oficial do Banco Nacional de Compras (BNC). A ponte irá conectar o Bairro do Abial a outras regiões do município, melhorando a mobilidade, impulsionando o desenvolvimento urbano e promovendo dignidade para os moradores.

Segundo o prefeito Nicson, essa etapa representa um marco histórico para a cidade.

“Esse é um compromisso que assumi com o povo de Tefé e que hoje começa a se tornar realidade. Lutamos, articulamos, superamos obstáculos e hoje celebramos essa grande vitória coletiva. A ponte do Abial vai transformar a vida de milhares de pessoas e marcar uma nova fase no crescimento do nosso município”, declarou o prefeito.

A gestão de Nicson Marreira tem sido pautada por investimentos em infraestrutura, mobilidade urbana e inclusão social, e a ponte do Abial é mais uma prova de que quando se governa com responsabilidade, os resultados chegam para todos.

*Com informações da assessoria