Contagem Regressiva para o Festival dos Bumbás em Fonte Boa, com Shows, Tradição e Novo Olhar da Gestão Municipal

Os bois-bumbás Corajoso e Tira-Prosa estão nos ajustes finais para a aguardada disputa do 39º Festival dos Bumbás de Fonte Boa, que acontece de quinta-feira, 24 de julho, a domingo, 27, no Centro de Convenções Dan Dan. Considerado um dos eventos mais tradicionais e aguardados do calendário cultural do município, o festival atrai público de toda a região.

Localizado a 680 quilômetros de Manaus, Fonte Boa se transforma durante os dias de festa, com apresentações folclóricas, shows regionais e nacionais e as emocionantes disputas entre os bumbás, que encantam o público com história, identidade e espetáculo. Uma das presenças mais esperadas é da ex-BBB e cunhã-poranga do Boi Garantido, Isabelle Nogueira, que promete abrilhantar o evento.

Corajoso e Tira-Prosa apresentam seus temas

Neste ano, o boi Corajoso, nas cores azul e branco, levará à arena o tema “Cultura: o florejar do que somos!”, em busca do inédito tetracampeonato. Já o boi Tira-Prosa, de vermelho e branco, apresenta o tema “Abya Yala: Terra Viva”, em sua tentativa de retomar o título após três anos sem vencer.

A programação inicia na quinta-feira (24) com a 1ª Noite dos Visitantes, trazendo Banda da Cultura e o cantor Heitor Costa. No sábado (26), a 2ª Noite dos Visitantes terá novamente a Banda da Cultura e os renomados artistas David Assayag e Patrick Araújo, com participação especial de Isabelle Nogueira.

As noites de disputa entre os bumbás começam na sexta-feira (25), com o Boi Tira-Prosa às 20h30, seguido do Boi Corajoso à meia-noite. No domingo (27), a ordem se inverte: Corajoso abre a noite e Tira-Prosa encerra. A apuração ocorrerá na segunda-feira (28), revelando o grande campeão da edição.

Nova gestão valoriza cultura e revitaliza o município

Este ano, o festival ganhou novos olhares com o apoio da nova administração municipal, sob a liderança do prefeito Dr. Lázaro Araújo. O gestor tem se mostrado atento a cada detalhe do evento – desde a organização da arena até as melhorias necessárias nas vias públicas, e ornamentação das ruas, além da recepção de visitantes e autoridades. Tudo isso com um grande trabalho que vem sendo visto pela cidade e divulgado em redes sociais, mostra o trabalho coletivo de diversas secretarias envolvidas para a realização do Festival.

Uma das novidades é a premiação para a rua mais bem enfeitada com as cores das nações bumbás, incentivando a participação da comunidade e espalhando o espírito do festival por toda a cidade.

Com essa nova abordagem, Fonte Boa projeta um festival mais prestigiado e reconhecido, com a presença não apenas de autoridades estaduais, mas também de influenciadores digitais, que já estão divulgando o evento em suas redes sociais.

Festival aquece economia e movimenta comércio local

Além do impacto cultural, o Festival dos Bumbás também representa uma oportunidade de crescimento econômico para o município. Com a chegada de visitantes, o comércio local é impulsionado, aumentando as vendas de alimentos, produtos, hospedagens, transportes e outros serviços.

É um momento de celebração da cultura, mas também de geração de renda e valorização dos empreendedores locais.

*Com informações da equipe Rádio Clube