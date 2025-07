Fonte Boa: Boi Bumbá Corajoso conquista o Tetracampeonato

O Boi Bumbá Corajoso sagrou-se tetra campeão do Festival Folclórico de Fonte Boa 2025, com uma apresentação inesquecível que emocionou o público presente na arena do Bumbódromo Dan Dan. Com o tema “Cultura: o Florejar do que Somos”, o boi azul e branco encantou jurados e torcedores com uma performance vibrante, rica em simbolismo, arte e tradição.

Cada momento foi marcado por coreografias bem executadas, figurinos impressionantes e uma sintonia perfeita entre os grupos de dança, o apresentador, a sinhazinha, o pajé e os demais itens do bumbá. A vitória consagra a força, organização e dedicação de toda a equipe do Corajoso, reforçando seu protagonismo na história cultural do município.

Na segunda-feira (28), após a divulgação do resultado da apuração, a festa tomou conta das ruas de Fonte Boa. A Nação Azul e Branca celebrou com entusiasmo a vitória do Boi Bumbá Corajoso. Torcedores e brincantes comemoraram a conquista do título com muita alegria e emoção, exaltando o tema deste ano, “O Florejar do que Somos”, que marcou profundamente o público e reforçou a identidade cultural da agremiação.

Tira Prosa brilha e fica com o segundo lugar com muita honra

O Boi Bumbá Tira Prosa ficou com o segundo lugar, mas sem perder seu brilho. Com o belíssimo tema “Abya Yala: Terra Viva”, apresentou uma performance cheia de magia, identidade e emoção, valorizando a ancestralidade dos povos originários e encantando o público com sua evolução.

A diferença entre os dois bumbás foi mínima — apenas dois décimos separaram o Tira Prosa do Corajoso, o que reforça o alto nível das apresentações e o equilíbrio na disputa. O espetáculo protagonizado pelo boi vermelho e branco também emocionou a torcida, reafirmando sua grandeza na arena.

Dois dias de espetáculo e emoção na Arena

As apresentações dos bois aconteceram em dois dias de espetáculo, nas noites de sexta (25) e domingo (27), reunindo milhares de brincantes, torcedores e visitantes vindos de diversas cidades do Alto e Médio Solimões. A arena do Bumbódromo Dan Dan foi palco de momentos marcantes que ficarão na memória do povo de Fonte Boa.

Programação cultural de quatro dias agitou Fonte Boa

O Festival Folclórico contou com uma programação de quatro dias, com atrações musicais nacionais e regionais, além da presença ilustre da ex-BBB e Cunhã-Poranga Isabelle Nogueira, que abrilhantou ainda mais o evento.

Mesmo com o sucesso e a aclamação popular, o festival enfrentou desafios importantes, como o pouco tempo para organização, readequação do comércio local e logística das agremiações, além da mudança de data, já que por seis anos o evento foi realizado tradicionalmente na semana da Pátria, no início de setembro.

Prefeito Dr. Lázaro Araújo ddestaca o valor do resgate cultural

O prefeito de Fonte Boa, Dr. Lázaro Araújo, celebrou o sucesso do evento e reforçou a importância do investimento na cultura local:

“Foi um momento de muita alegria e gratidão a Deus por me permitir estar à frente da gestão municipal e poder resgatar essa festa tão simbólica para o nosso povo. O Boi Bumbá Corajoso e o Tira Prosa mostraram nestas duas noites que, com investimentos concretos e adequados, o nosso festival pode alcançar um novo patamar. Este ano ficou provado que grandes coisas podem acontecer quando há compromisso. Não há dúvidas de que a maior vencedora desse festival foi a cultura de Fonte Boa.”

Para o prefeito, é fundamental que a gestão continue investindo para que o festival volte a ser a segunda maior manifestação folclórica do estado do Amazonas: “Esse foi o nosso primeiro festival, e já deixamos claro que ano que vem tem mais!” – finalizou Dr. Lázaro.

*Com informações da Rádio Clube de Fonte Boa