Em Tefé, 16ª Brigada de Infantaria de Selva reforça laços com entidades indígenas

Como parte das ações para fortalecer as relações institucionais e promover a integração com a sociedade, o Comando da 16ª Brigada de Infantaria de Selva realizou uma série de visitas a instituições que atuam em defesa dos povos indígenas, em Tefé (AM). Entre os locais visitados estão a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI), a Coordenação do Departamento Municipal de Assuntos Indígenas, além de organizações como a Associação dos Povos Indígenas de Tefé (APICTE), a Cooperativa Agrícola Indígena Nova Esperança e a UNIPI-MSA.

A iniciativa teve como principal objetivo fortalecer os vínculos de cooperação entre a Brigada e essas entidades, incentivando o diálogo aberto e a escuta ativa. A ação também busca apoiar os órgãos responsáveis pela fiscalização e pela assistência aos povos originários, promovendo um ambiente de colaboração mútua e respeito às especificidades culturais das comunidades indígenas.