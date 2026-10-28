IFAM realiza Festival Cultural em Tefé com apresentações artísticas, desfiles e comidas típicas

O Instituto Federal do Amazonas (IFAM), Campus Tefé, realiza nesta sexta-feira (30), a partir das 19h, o Festival Cultural, evento aberto ao público que promete reunir música, dança, desfiles, comidas típicas e manifestações culturais da região. A programação será realizada na sede do campus, localizada na Estrada das Missões, nº 1400, em Tefé, no interior do Amazonas, com entrada gratuita.

A iniciativa surgiu como uma atividade avaliativa interdisciplinar do curso de Produção Cultural. Inicialmente, os estudantes desenvolveram o planejamento da pré-produção de um festival e, posteriormente, ampliaram a proposta para colocar em prática as etapas de produção e pós-produção de eventos.

O objetivo é valorizar e divulgar a cultura, as tradições e os artistas locais, além de promover a integração entre estudantes, professores e a comunidade tefeense.

Programação reúne dança, música e desfiles

Entre as atrações confirmadas estão apresentações da Escola de Capoeira Discípulos, da Quadrilha Raízes do Sertão, do Ballet Elaine Costa, do grupo Araras Azuis e Vermelhas e da dança tribal Cunhã Poranga.

O público também poderá acompanhar o desfile Miss e Mister IFAM e uma mostra de moda da estilista Alaíse Leocárdio. A programação prevê ainda a divulgação do resultado final do concurso e o encerramento das atividades.

Durante o festival, haverá barracas com comidas típicas para venda e atividades relacionadas ao grafismo, proporcionando aos visitantes contato com diferentes expressões artísticas e tradições regionais.

Valorização da cultura amazônica

De acordo com a proposta do evento, o festival busca fortalecer a identidade cultural amazônica por meio da divulgação de saberes, costumes e manifestações tradicionais, com destaque para as raízes indígenas e a diversidade cultural da região.

Além de oferecer uma opção de lazer para as famílias, a iniciativa proporciona aos estudantes uma experiência prática na organização de eventos culturais e contribui para aproximar o IFAM da população.

A programação também terá caráter solidário, com arrecadação de recursos para contribuir com a formatura dos estudantes envolvidos na iniciativa.

A organização convida os moradores de Tefé e municípios próximos a participar da noite cultural e prestigiar os artistas, os talentos locais e a diversidade de tradições que fazem parte da identidade amazônica.