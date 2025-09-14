Nicson Marreira entrega permissões definitivas e kits de apoio a mototaxistas em Tefé

Mais segurança e cidadania para quem move Tefé sobre duas rodas! No último sábado (13), o prefeito Nicson Marreira realizou a entrega de permissões definitivas e kits de apoio para os mototaxistas do município, em solenidade realizada na quadra poliesportiva do Centro de Convivência do Idoso (CCI).

A ação representa um marco importante para a mobilidade urbana de Tefé, garantindo melhores condições de trabalho e mais segurança para a categoria que diariamente transporta milhares de pessoas.

Foram entregues cerca de mil permissões, entre temporárias e definitivas, com vigência de 10 anos, podendo ser prorrogadas por igual período. Além disso, os trabalhadores receberam kits de apoio, compostos por capacetes, jalecos, pneus e outros itens essenciais.

O prefeito Nicson Marreira destacou em seu pronunciamento:

“Estamos organizando a mobilidade urbana e garantindo dignidade para quem todos os dias transporta a população de Tefé. Essa é uma conquista coletiva, que fortalece os mototaxistas e melhora a vida da nossa cidade.”

A solenidade contou com a presença de vereadores, secretários municipais, coordenadores, além de representantes do INTRANS, Detran e da própria categoria.

Com responsabilidade e cuidado, a Prefeitura de Tefé fortalece os mototaxistas, oferece cursos de capacitação, investe em segurança no trânsito e constrói uma cidade mais justa para todos.

*Com informações da assessoria