Oito escolas municipais são reformadas e entregues pela Prefeitura de Tefé

Oito escolas da rede municipal de ensino foram totalmente reconstruídas pela Prefeitura, e entregues à população de Tefé.

A série de reinaugurações, iniciou ainda no início da manhã deste sábado, (02), na escola Mayara Redman, no bairro do Abial onde o prefeito Nicson Marreira, acompanhado pela primeira dama Kelly Barbosa, realizou a reinauguração da unidade de ensino. O Deputado Federal Sidney Leite, Deputado Estadual Wilker Barreto, ex-prefeitos, Jucimar Veloso (Papi), Sidônio Gonçalves, e uma comitiva formada por vereadores e secretários municipais, acompanharam as atividades.

“Um momento de dificuldade econômica, onde os municípios passam por dificuldades até para honrar com folhas de pagamentos, devido as consequências da pandemia da Covid-19, e o prefeito Nicson Marreira, em um único dia consegue reinaugurar oito escolas em Tefé. É preciso coragem, mas acima de tudo compromisso e respeito com o dinheiro público”, destacou o Deputado Sidney Leite.

Abandonadas e fechadas desde o início da pandemia, as escolas estavam em situação de total destruição. Agora após a reforma, as unidades de educação contam com espaços confortáveis e de qualidade para proporcionar educação digna aos nossos estudantes.

“O que fizemos foi uma verdadeira reconstrução, e não apenas uma reforma para maquiar as escolas. Fiação, forro, pisos, telhados, pinturas, ginásios, iluminação, ar condicionados entre muitas outras melhorias, foram realizadas e hoje entregues para o nosso povo”, pontuou o prefeito Nicson Marreira.

Além da escola Mayara Redman, também foram inauguradas as escolas, Wenceslau de Queiroz, Helion de Oliveira, Luzivaldo Castro, Tereza Praia, Dorotéia Bezerra, Flora Agrícola, finalizando com a escola Walter Cabral.

*Com informações da assessoria/Fotos: Semcom