PM e instituições realizam palestra de combate ao abuso e exploração sexual em Tefé

A Polícia Militar do Amazonas, por meio do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), promoveu na noite desta segunda-feira (11), em Tefé, uma importante ação preventiva voltada ao combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

A atividade fez parte da “Operação Caminhos Seguros” e foi realizada no auditório da Escola Estadual Armando de Souza Mendes – GM 3, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMASC), reunindo alunos do Instituto Tefé Basquete, familiares e representantes de órgãos de proteção.

As palestras foram conduzidas pelos instrutores do PROERD, 1º sargento Ivoney e 2º sargento Elinaldo, ambos do 3º BPM/Tefé. O evento contou ainda com a presença do diretor da escola, representantes do Poder Judiciário, da Delegacia Especializada e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

Ao todo, cerca de 140 pessoas participaram da programação, que abordou temas relacionados à prevenção da violência sexual, orientação sobre denúncias e conscientização sobre os direitos das crianças e adolescentes.

Durante a palestra, os participantes receberam informações sobre a diferença entre abuso sexual e exploração sexual, as implicações legais desses crimes e a importância da denúncia para combater esse tipo de violência. Também foi destacada a relevância do esporte como ferramenta de disciplina, proteção e desenvolvimento social de crianças e jovens.

Os organizadores reforçaram ainda os canais de denúncia e orientaram os participantes sobre como agir diante de situações suspeitas envolvendo abuso ou exploração sexual.