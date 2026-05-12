Recém-nascida morre após ser encontrada dentro de mochila abandonada em lixão em Manacapuru

Catadores de materiais recicláveis que trabalhavam no local encontraram a criança e acionaram as autoridades. Antes da chegada da polícia, os trabalhadores cobriram a mochila, que estava em meio ao lixo, com uma lona para evitar que urubus a atacassem.

A recém-nascida foi socorrida e levada com urgência ao Hospital Regional de Manacapuru, mas chegou ao local sem os sinais vitais. Durante o atendimento, ela passou por procedimentos de reanimação, sem sucesso.