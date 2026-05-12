Homem é preso por tráfico de drogas após denúncia anônima em Tefé

Um homem de 21 anos foi preso por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (11), por volta das 18h30, no bairro São Raimundo, em Tefé, no interior do Amazonas.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pela Estrada do Aeroporto quando recebeu uma denúncia anônima informando que um suspeito, usando camisa do Flamengo, estaria comercializando entorpecentes em uma residência de madeira de dois pisos, localizada na rua Presidente Kennedy, atrás da escola SESC LER.

Ao chegar ao endereço indicado, os policiais perceberam a porta e a janela da residência abertas e o ambiente escuro. Durante a aproximação, a guarnição flagrou o suspeito confeccionando trouxinhas e cigarros de suposta droga. Ao notar a presença policial, ele ainda tentou se esconder em outro cômodo da casa, mas foi localizado pela equipe.

Durante a revista, os policiais encontraram uma grande quantidade de entorpecentes do tipo skank, além de materiais utilizados para embalo da droga e dinheiro em espécie.

Diante da materialidade do crime, o suspeito identificado pelas iniciais W. dos S. S., de 21 anos, recebeu voz de prisão. Segundo a PM, devido ao estado de alteração apresentado pelo suspeito, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe e do próprio detido.

Após os procedimentos no local, ele foi conduzido à Delegacia Interativa de Polícia (5ª DIP), onde ficou à disposição da Justiça.