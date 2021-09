Prefeitura de Tefé conclui primeira fase de recuperação da ponte do Vila Nova

Nesta terça-feira, 28/09, a Prefeitura de Tefé por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras do município, iniciou os primeiros serviços de conclusão da construção da ponte do Bairro de Vila Nova, que foi atingida por um sinistro no início de setembro deste ano. A ponte é a principal via de acesso para moradores e estudantes do bairro e regiões próximas.

De acordo com o secretário de infraestrutura e obras, Antero Miranda da Abreu, a primeira fase de conclusão da obra deve acontecer ainda esta semana. “Essa fase inicial concluiremos ainda esta semana, daí assim, iniciaremos a segunda fase, onde finalizamos toda a etapa com reforço e construção da lateral, além de pintura com a identidade da prefeitura de Tefé”, disse o secretário.

Para o prefeito de Tefé, Nicson Marreira, a construção da Ponte do Vila Nova é essencial para que a população do local tenha mais conforto e comodidade. “No início do mês eu verifiquei pessoalmente a situação dessa ponte, articulamos para que pudéssemos ofertar o mais breve possível a melhoria e entrega desse reparo paliativo, e importante para os moradores e estudantes que não poderiam ser prejudicados, em razão desse problema ocasionado pelo abandono de anos, dessa ponte.”, pontuou o prefeito.

Fotos: Afonso dos Prazeres | SEMCOM