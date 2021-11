Prefeitura de Tefé promove festa para comemorar o Dia do Servidor Público

Em uma noite repleta de alegria e diversão, a prefeitura de Tefé promoveu uma festa para comemorar o Dia do Servidor Público nesta quinta-feira (28) no clube da AABB.

Com a participação de centenas de funcionários, o evento que teve a presença do vice-prefeito Preto Veloso e de vários secretários e coordenadores, seguiu noite adentro com a realização de bingos com valiosos prêmios, e show com o cantor Marlon Lima. Muita gente dançou e comemorou pra valer.

Ainda teve comemoração de aniversário para o secretário de Administração Sandro Rodrigues, com direito a bolo e parabéns.

Para o prefeito Nicson Marreira, “nossos funcionários são nossos principais parceiros para que nossa administração tenha êxito e consiga alcançar nossos objetivos em servir com diginidade e respeito toda nossa população. Parabéns a todos!,”, completou.

“Sem o trabalho e a competência de cada funcionário público, nós não poderíamos fazer uma administração participativa e efetiva que atenda toda nossa população. Quero parabenizar e agradecer a cada servidor que nos ajuda a fazer da nossa gestão, uma gestão compromissada com nosso povo,” destacou o vice-prefeito Preto Veloso.

*Com informações da assessoria/Fotos: Afonso Prazeres