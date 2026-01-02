Retrospectiva 2025 destaca avanços na educação e na saúde em Tefé; veja vídeo

O ano de 2025 foi marcado por importantes avanços nas áreas de educação e saúde no município de Tefé, no interior do Amazonas. Sob a gestão do prefeito Nicson Marreira, a administração municipal iniciou a divulgação de uma retrospectiva que evidencia investimentos e ações consideradas estratégicas para o desenvolvimento da cidade.

Na educação, a Prefeitura de Tefé manteve o foco no fortalecimento do ensino público, com iniciativas voltadas à valorização dos profissionais da área, à melhoria da estrutura educacional e à ampliação de oportunidades para os estudantes. As ações buscam garantir melhores condições de aprendizado e preparar crianças e jovens para o futuro.

Já na saúde, os avanços registrados ao longo do ano reforçaram o compromisso da gestão com o cuidado da população. O município ampliou atendimentos, fortaleceu serviços essenciais e promoveu ações voltadas ao bem-estar dos tefeenses, priorizando uma assistência mais humanizada e eficiente.

De acordo com a gestão municipal, esta é apenas a primeira etapa da retrospectiva de 2025. Nos próximos dias, outras áreas da administração pública também terão seus resultados apresentados, mostrando o trabalho realizado e os impactos positivos das políticas públicas adotadas.

A Prefeitura de Tefé reafirma que segue atuando com compromisso, responsabilidade e dedicação, mantendo o foco no desenvolvimento do município e na melhoria da qualidade de vida da população.