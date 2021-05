SEMPA reativa canteiros de hortaliças no Centro Irmão Falco

Na manhã de quarta-feira, (19), a Prefeitura de Tefé, através da Secretaria Municipal de Produção, Abastecimento Rural e Sustentável (SEMPA), iniciou a construção de 10 canteiros e uma sementeira para o plantio de hortaliças, no Centro de Treinamento Irmão Falco.

Do canteiro para a mesa, sem intermediários, sem agrotóxicos, mas com muita qualidade. A produção é responsável pelo abastecimento do Centro Irmão Falco, localizado no Centro da cidade. A iniciativa partiu da Pastoral do Menor em parceria com a SEMPA.

“Na época, a Pastoral tinha esse recurso, então, eles compraram esse material e nós fizemos esses canteiros ano passado e trabalhamos com as crianças. Este ano nós estamos reativando este projeto. Ele visa trabalhar com as próprias crianças que são atendidas pela Pastoral do Menor. Elas aprendem como semear, elas mesmo que vão semear, e quando tiver no ponto de fazer o transplantio, ou seja, tirar da sementeira e colocar para o canteiro, elas mesmo fazem este serviço”, explica João Narcísio, técnico agrícola da SEMPA.

Este ano, todo o recurso para a realização da ação foi direcionado da Prefeitura de Tefé, e atende crianças e adolescentes carentes e em situação de risco pessoal e ou social desrespeitados em seus direitos fundamentais.

Para o cultivo em canteiros, é necessário que o canteiro esteja nivelado para não haver o desperdício das águas da chuva e das regas. Isso tudo promoverá uma boa germinação das sementes e um crescimento satisfatório das plantas, tendo em vista um bom desenvolvimento de suas raízes.

Na sementeira se deve ter um cuidado ainda maior do que em todo o canteiro, peneirando a terra, retirando os torrões e protegendo-a da ação direta do sol e da chuva. Para isso, pode ser utilizada, por exemplo, uma cobertura com sombrite ou alguma outra cobertura disponível, tal como aparas de gramas dispostas diretamente sobre a terra.

*Com informações da assessoria/Foto: Will Amaral