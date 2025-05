Tefé irá participar do III Festival Amazonas de Turismo

A cidade de Tefé, conhecida como a Capital do Médio Solimões e Terra da Castanha, se prepara para mostrar ao Amazonas — e ao mundo — o que a torna um dos destinos mais autênticos e vibrantes da região. Nos dias 16 e 17 de maio, no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus, o município marcará presença em um dos maiores encontros do setor turístico do estado.

Com o objetivo de promover sua riqueza natural, cultural e histórica, Tefé se apresenta como o verdadeiro portal de entrada para a imensidão da Floresta Amazônica. O público terá a oportunidade de se conectar com as raízes indígenas da região, explorar os lagos que cercam a cidade e mergulhar nas tradições que moldam sua identidade única.

Durante os dois dias de evento, os visitantes poderão participar de oficinas, palestras, apresentações culturais e rodadas de negócios, em uma programação aberta ao público. A iniciativa visa fortalecer o turismo local, criar novas conexões e valorizar as potencialidades dos municípios do interior amazonense.

Além das belezas naturais, Tefé também leva à capital seus sabores típicos, suas histórias e a hospitalidade de um povo que vive em harmonia com a floresta. “Tefé é mais do que um ponto no mapa. É um pedaço vivo da Amazônia, com uma cultura vibrante e um povo que recebe de braços abertos”, afirma um dos organizadores da participação da cidade no evento.

O festival promete ser uma vitrine para os atrativos tefeenses e uma oportunidade estratégica para fomentar o desenvolvimento sustentável do turismo no estado. Com o slogan “Tefé vai com tudo!”, o município mostra que natureza, cultura e história caminham lado a lado para encantar quem decide explorar o coração do Amazonas.