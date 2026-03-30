Prefeitura de Tefé confirma show de Wesley Safadão na XXIII Festa da Castanha

A Prefeitura de Tefé oficializou, por meio de extrato de ratificação e homologação publicado no Diário Oficial, a contratação da empresa responsável pelo show do cantor Wesley Safadão, uma das principais atrações da XXIII Festa da Castanha.

A contratação foi realizada por meio de inexigibilidade de licitação, conforme previsto na Lei Federal nº 14.133/21, e contempla a apresentação artística do cantor durante a programação oficial do evento, que é um dos mais tradicionais do município e movimenta a economia local, além de valorizar a cultura e o turismo na região.

De acordo com o cronograma da festa, a programação inicia no dia 30 de Abril, com a tradicional Festa dos Visitantes, momento que reúne o público para dar início às celebrações. Já no dia 1º de Maio, o cantor Wesley Safadão sobe ao palco como uma das atrações mais aguardadas desta edição.

A Festa da Castanha é reconhecida por reunir música, cultura, gastronomia e tradição, fortalecendo a identidade do povo tefeense e atraindo visitantes de diversas regiões do Amazonas.

A gestão municipal reforça o compromisso em promover eventos de grande porte, garantindo organização, segurança e valorização da cultura local.

O @tefenews saiu na frente e divulgou em primeira mão, a confirmação da contratação do Safadao, ainda na noite de domingo.

A Festa da Castanha terá cobertura e transmissão total do Portal Tefé News, através do seu canal no YouTube e redes sociais.