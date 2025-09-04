Evento de empreendedorismo “Bazar das Bonitas” terá duas edições em setembro em Manaus

As zonas Leste e Norte da capital amazonense recebem, neste mês de setembro, duas edições do Bazar das Bonitas, iniciativa que tem se consolidado como vitrine de visibilidade e oportunidade para pequenos empreendedores locais

A 4ª edição acontece neste sábado, 6 de setembro, das 9h às 21h, no Shopping Cidade Leste (av. Autaz Mirim, 173, Tancredo Neves). Já a 5ª edição está marcada para os dias 19 e 20 de setembro, no mesmo horário, na Galeria Manôa (av. Francisco Queiroz, 260).

Variedade e cultura

Reunindo 25 expositores confirmados, o público encontrará uma ampla oferta de roupas, acessórios, brinquedos, cosméticos e artigos variados, como garrafas térmicas, ursos de pelúcia e itens para celular.

Além da feira de negócios, o evento também contará com atrações culturais como música e gastronomia. Para a 5ª edição, já está confirmada a participação do cantor Nunes Filho, acompanhado de artistas locais de dança, rap e outras manifestações culturais.

Impacto e oportunidade

De acordo com a organização, os empreendedores são selecionados por meio de inscrição antecipada, o que garante diversidade de segmentos e qualidade dos produtos. O objetivo é fortalecer a economia local, estimular a cultura e a gastronomia regional e criar novas redes de parceria e colaboração.

Para muitos participantes, o bazar tem sido uma oportunidade de expansão dos negócios. “Foi no Bazar das Bonitas que consegui conectar minha loja a novos clientes e perceber que é possível crescer de forma criativa, mesmo sem grandes investimentos em publicidade”, relata Danielle Pereira, proprietária da loja Muito Bela.

Idealizadora do projeto, a assistente social Nayara Aguiar destaca o caráter social da iniciativa. “O Bazar das Bonitas é um verdadeiro movimento de valorização dos empreendedores locais. Cada edição traz oportunidades reais de crescimento e também um toque cultural, fortalecendo a identidade amazônica”, afirma.

Expansão

Com relatos positivos de aumento nas vendas, conquista de novos clientes e fechamento de parcerias, o bazar já planeja ampliar seu alcance e se tornar referência regional em empreendedorismo feminino, buscando apoio de empresas privadas, instituições e organizações parceiras.

Serviço

O que: 4ª e 5ª edição do Bazar das Bonitas

Quando:

• 4ª edição: sábado, 06/09, das 9h às 21h, no Shopping Cidade Leste – Av. Autaz Mirim, 173, Tancredo Neves

• 5ª edição: sexta e sábado, 19 e 20/09, das 9h às 21h, na Galeria Manôa – Av. Francisco Queiroz, 260

Realização: Bazar das Bonitas

Mais informações: Nayara Aguiar – (92) 99433-1123

Instagram: @bazar.das.bonitas

