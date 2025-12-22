Havaianas é criticada por campanha e vira “nova vilã” da direita após frase sobre pé direito

A campanha de fim de ano da marca Havaianas, com comercial estrelado pela atriz Fernanda Torres, despertou a ira de políticos de direita e fez a marca se tornar a mais nova “vilã” do grupo, inclusive com ameaça de boicote a produtos da empresa.

O motivo está no fato de, no texto do comercial, a atriz Fernanda Torres citar o “pé direito” e dizer não desejar que as pessoas comecem com o ano com ele. O comercial foi ao ar nas redes sociais da marca e em canais de televisão com o seguinte texto:

“Desculpa, mas eu não quero que você comece 2026 com o pé direito. Não, não é nada contra a sorte, mas vamos combinar: sorte não depende de você, depende… depende de sorte. O que eu desejo é que você comece o Ano-Novo com os dois pés. Os dois pés na porta, os dois pés na estrada, os dois pés na jaca, os dois pés onde você quiser. Vai com tudo, de corpo e alma, da cabeça aos pés”, afirma a atriz na peça publicitária.

A menção ao “pé direito” na fala da atriz fez líderes da direita reagirem contra o comercial, criticarem a peça e proporem até mesmo boicote aos produtos da empresa, citando concorrentes.

O deputado Rodrigo Valadares (PL-SE), apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro e vice-líder da Oposição na Câmara dos Deputados, publicou uma mensagem sobre a campanha da Havaianas na rede social X: “Havaianas faz campanha política explícita contra a direita. Seguimos firmes na defesa de Deus, pátria, família e liberdade. Por aqui, vamos de Rider, Ipanema, Crocs e outras”.

O vereador de Recife (PE), Gilson Machado Filho, filho do ex-ministro do Turismo do governo Bolsonaro, Gilson Machado, também reclamou da campanha da empresa de chinelos. “Será que além de não usar vermelho no Natal, agora também vamos boicotar as havaianas?”, questionou, em um vídeo nas redes sociais.

Influenciadores da direita também publicaram vídeos com críticas à marca afirmando que a empresa teria “misturado sandália com ideologia”.

A Havaianas ainda não havia se manifestado sobre a polêmica a respeito da propaganda até a publicação matéria.

Polêmica surge dias após onda de críticas ao SBT

As críticas à Havaianas surgem dias após outra polêmica que rendeu nas redes sociais bolsonaristas, que foi a tentativa de “cancelamento” do SBT após o canal convidar o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, para a cerimônia de inauguração do canal de notícias SBT News. Em um vídeo nas redes sociais, o cantor Zezé di Camargo acusou o canal da família Abravanel de estar “mudando a maneira de pensar” e “se prostituindo” em razão dos convites às autoridades. Ele ainda pediu que a emissora não exibisse o especial de Natal com o sertanejo, que estava previsto para ir ao ar – a exibição, de fato, foi cancelada.

As queixas de Zezé di Camargo foram seguidas por diversas reclamações de apoiadores da direita contra o canal, mas também recebeu críticas dentro do próprio espectro. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), atualmente pré-candidato a presidente da República, definiu como “exagero” a manifestação do cantor. O apresentador Ratinho, identificado com o campo da direita, também respondeu às falas de Zezé di Camargo afirmando que “transformar o lançamento de um canal de notícias em fanatismo político é uma atitude que beira a ignorância”.

* Com informações de portal Metrópoles