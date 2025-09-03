Horários dos shows nacionais do ‘Sou Manaus 2025’: veja a programação completa

O festival “Sou Manaus Passo a Paço 2025” acontece de sexta-feira (5) a domingo (7), no Centro Histórico da capital, que será tomado por shows de artistas nacionais e locais, além de arte, música, gastronomia e manifestações culturais. A programação completa dos shows nacionais está disponível abaixo.

Com mais de 20 atrações nacionais e mais de 2 mil artistas regionais, a edição deste ano promete ser a maior já realizada.

Embora o evento principal seja nos dias 5, 6 e 7 de setembro, a programação na cidade começa já nesta terça-feira (2), com gastronomia, moda indígena e outras atividades culturais que ainda serão divulgadas.

Os estilos musicais variam do pop ao sertanejo, do rap ao gospel, passando pelo forró, MPB e música eletrônica, garantindo momentos memoráveis ao público manauara e visitantes de outros estados e países.

Confira a programação nacional já confirmada:

5 de setembro (sexta-feira)

Palco Alfândega:

18h55 – Padre Alessandro Campos

21h25 – Eli Soares

22h55 – Fernandinho

Palco Malcher:

20h – Simone Mendes

21h40 – Bruno e Marrone

23h30 – Joelma

6 de setembro (sábado)

Palco Alfândega:

20h – BK

21h40 – Poesia Acústica

23h30 – Xamã

Palco Malcher:

20h – Calcinha Preta

21h40 – Pablo

23h30 – Ivete Sangalo

7 de setembro (domingo)

Palco Alfândega:

19h20 – Paralamas do Sucesso

20h55 – Paula Toller

22h30 – Mc Livinho

23h45 – Dubdogz

Palco Malcher:

19h – Gusttavo Lima

20h50 – Péricles

22h40 – Ludmilla

00h20 – Xand Avião