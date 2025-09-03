Horários dos shows nacionais do ‘Sou Manaus 2025’: veja a programação completa

O festival “Sou Manaus Passo a Paço 2025” acontece de sexta-feira (5) a domingo (7), no Centro Histórico da capital, que será tomado por shows de artistas nacionais e locais, além de arte, música, gastronomia e manifestações culturais. A programação completa dos shows nacionais está disponível abaixo.
Com mais de 20 atrações nacionais e mais de 2 mil artistas regionais, a edição deste ano promete ser a maior já realizada.
Embora o evento principal seja nos dias 5, 6 e 7 de setembro, a programação na cidade começa já nesta terça-feira (2), com gastronomia, moda indígena e outras atividades culturais que ainda serão divulgadas.
Os estilos musicais variam do pop ao sertanejo, do rap ao gospel, passando pelo forró, MPB e música eletrônica, garantindo momentos memoráveis ao público manauara e visitantes de outros estados e países.
Confira a programação nacional já confirmada:
5 de setembro (sexta-feira)
Palco Alfândega:
18h55 – Padre Alessandro Campos
21h25 – Eli Soares
22h55 – Fernandinho
Palco Malcher:
20h – Simone Mendes
21h40 – Bruno e Marrone
23h30 – Joelma
6 de setembro (sábado)
Palco Alfândega:
20h – BK
21h40 – Poesia Acústica
23h30 – Xamã
Palco Malcher:
20h – Calcinha Preta
21h40 – Pablo
23h30 – Ivete Sangalo
7 de setembro (domingo)
Palco Alfândega:
19h20 – Paralamas do Sucesso
20h55 – Paula Toller
22h30 – Mc Livinho
23h45 – Dubdogz
Palco Malcher:
19h – Gusttavo Lima
20h50 – Péricles
22h40 – Ludmilla
00h20 – Xand Avião