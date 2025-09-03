Inscrições abertas para os espaços Sou Gamer e Sou Geek no ‘#SouManaus 2025’; saiba como participar

A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), abriu inscrições para participação nos espaços Sou Gamer e Sou Geek, durante o festival “#SouManaus Passo a Paço 2025”, que acontece nos dias 5, 6 e 7 de setembro, no centro histórico da capital. Os interessados podem se inscrever, de forma on-line e gratuita, pelo link https://forms.gle/m97tPMJQ8YXtNEy4A .

Segundo o secretário da Semtepi, Alonso Oliveira, o objetivo é valorizar a cena gamer e geek da cidade, criando oportunidades de integração, diversão e empreendedorismo, no maior evento gratuito de artes integradas do Brasil, organizado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Eventos e Turismo (ManausCult).

“O ‘#SouManaus’ já é reconhecido como o maior evento gratuito de artes integradas do Brasil, e este ano fortalecemos ainda mais os espaços Sou Gamer e Sou Geek. Queremos que a juventude manauara e os apaixonados por cultura pop tenham acesso a uma programação de qualidade, que une tecnologia, criatividade e inovação, além de incentivar novos talentos”, destacou.

A programação será realizada na rua Bernardo Ramos e no Casarão da Inovação Cassina, oferecendo competições de e-sports, cardgames, k-pop, cosplay, oficinas, além de áreas interativas de jogos e cultura pop. A abertura dos portões será às 15h durante todos os dias de evento.

Entre as atrações confirmadas estão torneios de Free Fire, League of Legends: Wild Rift, Clash Royale, Brawl Stars, Street Fighter, Killer Instinct, Donkey Kong Country, Pokémon GO e Fifa, além de concursos de Just Dance, K-Pop e Cosplay. O público também poderá participar de oficinas de boardgames e cardgames, batalhas de rima e aproveitar os espaços de jogos retrô e realidade interativa.