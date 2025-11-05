Manaus e Tefé recebem performances das Modinhas Imperiais com apoio da Fapeam

Promover a Música Imperial Brasileira é o objetivo do evento ‘Performance cênica para as três Modinhas Imperiais do compositor afro-carioca Lino José Nunes (1789-1847)’. A apresentação tem o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), via Programa de Apoio à Participação em Exposições Inovadoras Técnico-Científicas e Artísticas (Ciência +Art). O espetáculo será realizado nos municípios de Manaus e Tefé (a 523 km da capital) nos dias 6 e 7 de novembro.

Promovido pela Faculdade de Artes (Faartes) da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), as apresentações têm entrada gratuita e integram a programação do 2º Seminário de Educação Musical da Faartes.

Em Manaus, o evento é no dia 11 de novembro, às 19h, na Sala 6 do Bloco Mário Ypiranga Monteiro, localizado no Setor Norte do campus da Ufam. No dia 07 de novembro, o evento será realizado no município de Tefé, com apresentação única no auditório Feliciano Parente, no campus da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Coordenado por Sérggio Andêrs, doutor em Música pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a iniciativa procura resgatar e valorizar o legado do compositor afro-brasileiro Lino José Nunes, figura relevante do século XIX cuja trajetória artística foi fundamental para a consolidação da música erudita e popular brasileira.

De acordo com o coordenador do evento, a motivação principal do projeto surgiu a partir da descoberta de um manuscrito musical de 1838, na Biblioteca Alberto Nepomuceno, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O documento revelou informações inéditas sobre a musicologia, composição e performance na Música Imperial Brasileira.

As apresentações incluem a participação de Fausto Borém (contrabaixo), Renan Branco (piano) e do próprio Sérggio Andêrs, que interpreta as obras no registro de contralto masculino. A performance propõe uma leitura contemporânea das Modinhas Imperiais, gênero musical de raízes híbridas que combina influências da ópera italiana com elementos da Música Popular Brasileira do século XIX, como o Lundu e as Serestas.

“As edições cênicas das três Modinhas trazem a possibilidade de interpretação por meio de gestos, expressões faciais e objetos de cena, retratando emoções como ansiedade, medo, tristeza e alegria”, explica Andêrs.

Apoio da Fapeam

“O apoio da Fapeam é fundamental para que esse compositor afro-brasileiro seja divulgado em todo o país, incluindo não só pesquisa acadêmica científica, mas também apresentação pública de recitais com seu repertório para um público mais amplo”, ressaltou o coordenador.

Ciência + Art

O programa tem como objetivo estimular e apoiar pesquisadores, cientistas, artistas e demais interessados na submissão de propostas voltadas à participação em exposições técnico-científicas e artísticas, que promovam a interdisciplinaridade entre a ciência, tecnologia e arte, proporcionando um espaço para a apresentação e discussão de trabalhos inovadores e criativos nas modalidades presencial, virtual e/ou híbrida no Amazonas.

Eventos científicos da Fapeam

Confira a lista de eventos científicos e tecnológicos programados para o segundo semestre de 2025, apoiados pelo Governo do Amazonas, por meio da Fapeam, com informações sobre datas, coordenadores, municípios e instituições executoras: https://www.fapeam.am.gov.br/programacao-de-eventos-cientificos-e-tecnologicos-apoiados-pela-fapeam/

Foto: Divulgação